Kultur in Schwerin : Stefan Thomas: Ich bin ein Modellierer

Der Schweriner Bildhauer Stefan Thomas hat Spuren hinterlassen. Aus seiner Werkstatt stammen die Ziege vom Ziegenmarkt, die Grebbinerin von der Warnow-Quelle und andere Kunstwerke. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag.

Schwerin | Er hat Spuren in der ganzen Region hinterlassen. Seine Skulpturengruppe „Urteil des Paris“ steht in Parchim, eine zweite Ausführung in Greifswald. Sein lustiger Kinderbaum am Sportgymnasium. Die neugierige Ziege schmückt den Schweriner Ziegenmarkt, ein zweiter Bronze-Guss befindet sich in Greifswald. Seine Genesene, die jetzt „Die Grebbinerin“ heißt, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.