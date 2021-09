Einkaufen in Schwerin : Bio-Supermarkt Alnatura zieht in die Schweriner Höfe

Die Kette Alnatura kommt nach Schwerin. Im Klöresgang soll ein rund 550 Quadratmeter großer Laden eröffnet werden

Schwerin | Bio-Eier, Bio-Brot, Bio-Bier und alles in großer Auswahl. Das soll es künftig in den Schweriner Höfen geben. Denn das Unternehmen Alnatura will im Klöresgang einen Natur-Supermarkt eröffnen. Auf rund 550 Quadratmeter Fläche sollen mehr als 6000 verschiedene Waren angeboten werden. Das sind vor allem ökologisch produzierte Lebensmittel, Naturkosmetik u...

