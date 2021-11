Kooperation mit Schweriner Seewarte : Restaurant Boje 43 in Raben Steinfeld geht in Corona-Zeiten neue Wege

Gaststätten haben es derzeit schwer. Um trotz der pandemiebedingten Einschränkungen überleben zu können, kooperieren Janek Birkhof und Sebastian Möller mit der Schweriner Seewarte und können so ihre Speisekarte erweitern.

Raben Steinfeld | Die Wellen plätschern, der Blick auf den Schweriner See ist beruhigend. So lassen sich denn auch gern Besucher in der Boje 43, der Gaststätte in Raben Steinfeld am unteren Ende des Forstweges, nieder und genießen Bier, Glühwein oder verschiedene Speisen. Doch die beiden Inhaber, Janek Birkhof und Sebastian Möller, haben die gleichen Sorgen wie derzeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.