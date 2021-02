Brandschutz in Schweriner Hochhäusern : Im Ernstfall besser geschützt

Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft investiert 1,6 Millionen Euro in Erneuerung des Brandschutzes in ihren Hochhäusern

Schwerin | Die Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower im Juni 2017 brachte Brandschützer in ganz Europa in Hab-Acht-Stellung. Das Feuer, das ein defekter Kühlschrank in einer Wohnung im vierten Stock des 24-Geschossers ausgelöst hatte, breitete sich durch ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.