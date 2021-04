Schwerin : Die Brücke über den Krebsbach wird trotz Sperrung genutzt

Seit Juli ist die Nutzung der beliebten Brücke eigentlich bereits untersagt. Die Stadt plant die Sanierung.

Schwerin | Kaum lugt die Sonne mal hinter den Wolken hervor und die Temperaturen steigen, tummeln sich die Schweriner an den Seen. Auch im Waldstück zwischen Hagenower Straße und Krebsförden Dorf sind dann immer mehr zur Naherholung unterwegs. Doch an einer Stelle geht es um den Ostorfer See offiziell nicht weiter. Denn die Brücke über den Krebsbach ist gesperrt...

