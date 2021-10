Bundes-Radsporttreffen 2022 : Radfahrer aus ganz Deutschland kommen 2022 nach Schwerin

2020 hat es durch die Pandemie nicht geklappt. Nun ist es offiziell. Das Bundes-Radsporttreffen kommt im kommenden Jahr in die Landeshauptstadt.

Schwerin | Nun also doch! Das Bundesradsporttreffen kommt doch in die Landeshauptstadt. Im kommenden Jahr wird das Treffen der Breitensportszene des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) vom 24.-30. Juli in Schwerin stattfinden. Bereits 2020 war das Treffen in der Stadt der Sieben Seen geplant, musste damals aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden. Nun gib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.