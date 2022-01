CBD-Laden in Schwerin : Gibt es hier bald das legale Gras zu kaufen?

Neuer Laden, neuer Name – und bald eine neue Einnahmequelle? Der Hanf-Laden „Mister-Cannabis“ zieht als „Better – Health & Wellness“ in die Schweriner Altstadt. Der Betreiber hofft, künftig Marihuana verkaufen zu können.

Schwerin | Von kommendem Montag an gibt es in der Landeshauptstadt eine neue Anlaufstelle für Hanf-Produkte. Direkt am Marktplatz in der Schmiedestraße eröffnet die Schweriner Filiale von „Better – Health & Wellness“. Hanf-Laden zieht in die Altstadt Ganz neu ist das Geschäft allerdings nicht. Vielmehr zieht der bis vor kurzem unter dem Namen „Mister Canna...

