Krieg in der Ukraine : Capitol in Schwerin beteiligt sich an Spendenaktion „Kino hilft“

Am 20. März wird der Dokumentarfilm „Klitschko“ gezeigt. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent an den Verein „Ein Herz für Kinder“ in der Ukraine gespendet.

Schwerin | Die Filmpalast-Gruppe beteiligt sich an der bundesweiten Spendenaktion „Kino hilft“ zum Krieg in der Ukraine: Der Dokumentarfilm „Klitschko“ wird am Sonntag, den 20. März 2022 um 18 Uhr nochmal ins Programm des Capitols aufgenommen. Auch interessant: Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Hier können Sie spenden Die Ticketeinnahmen gehen zu 100 Pro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.