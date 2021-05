Capitol Schwerin : Nach fünf Schnelltests gratis ins Kino

Filmpalast Capitol lockt ab Montag mit Stempelkarte zum Schnelltest

Schwerin | Das hat es in Schwerin so noch nicht gegeben: Der Filmpalast Capitol wird ab Montag zum Schnelltestzentrum und möchte mit einer Stempelkarte überzeugen. Kino wird Testzentrum Noch bleiben die Kinos in Schwerin geschlossen – zumindest für den Zweck, dort die neusten Blockbuster zu schauen. Doch der Filmpalast Capitol öffnet ab Montag trotzdem sei...

