Schwerin : Charlotte und Emil sind die beliebtesten Vornamen 2021

In Schwerin wurden vergangenes Jahr 1360 Geburten dem Standesamt gemeldet. Die meistgewählten Mädchennamen waren dabei Charlotte, Emilia, Ella, Ida und Leni. Bei den Jungen liegen Emil, Paul, Theo, Fiete und Moritz vorn.

Schwerin | Schweriner Eltern entscheiden sich gegen den Trend. Jedenfalls was die beliebtesten Vornamen für ihre Babys angeht. Während in der gesamtdeutschen Statistik für das Jahr 2021 Emilia und Matteo auf Platz eins liegen, wählten die Schweriner Mütter und Väter zwei andere Namen am häufigsten: 14-mal wurden Mädchen Charlotte genannt, 13 kleine Jungen tragen...

