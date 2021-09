Coastal Cleanup Day : Weltweit wird zum Müllsammeln aufgerufen – auch am Schweriner See

Viele greifen zu den Mülltüten. In Schwerin können Freiwillige mit dem Nabu zusammen sammeln. Auch am Zippendorfer Strand wird aufgeräumt.

Schwerin | In diesem Text erfährst Du: warum es wichtig ist beim Gang über Strand genauer hinzusehen welche skurrilen Dinge Menschen so alles in und um den Schweriner See werfen was ihr am Samstag alles für den Küstenputztag braucht Was verbindet Menschen aus Schwerin und der ganzen Welt am 18. September? Der gemeinsame Griff zu Handschuhen, M...

