Corona-Demo in Schwerin : Polizei erwartet hunderte Teilnehmer am Montag

Am Abend des 20. Dezember rechnen die Beamten wieder mit einem langen Protestzug durch die Innenstadt von Schwerin. Die Beteiligung könnte wegen des Impf-Gipfels am Dienstag höher ausfallen.

Schwerin | Polizei und Versammlungsbehörde rechnen am Montagabend, 20. Dezember, wieder mit einer großen Beteiligung an der geplanten Corona-Demonstration in der Landeshauptstadt Schwerin. Die Teilnehmerzahl könnte sich wegen des geplanten Impf-Gipfels am Dienstag zusätzlich erhöhen. Entlang der Route wird es wie schon in den vergangenen Tagen zu Straßensperr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.