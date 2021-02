Impfungen gegen Corona : Mitarbeiter des Helios-Klinikums Leezen machen ihrem Frust Luft

Gefahr durch Ansteckungen und Warten auf die schützende Dosis – Klinikleitung erklärt den Stand der Impfungen in Leezen.

Leezen | Impf-Frust unter den Krankenschwestern und Pflegern des Helios-Krankenhauses in Leezen: In einem emotionalen Brief an unsere Redaktion macht das medizinische Personal des Intensivkrankenhauses seinem Ärger Luft. „Wo bleibt der Corona-Impfstoff? Täglich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.