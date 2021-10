Landeshauptstadt auf Stufe Gelb : Corona: Inzidenzwert in Schwerin liegt bei 64,8

In den vergangenen zwei Tagen wurden dem Gesundheitsamt 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ungeimpfte müssen wieder Tests nachweisen.

Schwerin | Sechs neue Corona-Meldungen am Donnerstag und elf Neuinfektionen am Mittwoch: Das ist die Bilanz der vergangenen beiden Tage in Schwerin. Damit liegt die Infektions-Inzidenz aktuell bei 64,8 Fällen je 100.000 Einwohner. Aktuell ist das laut Lagus die niedrigste im ganzen Land. Verschärfte Corona-Maßnahmen Schwerin befindet sich weiter auf Stufe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.