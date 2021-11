Schwerin : Corona: Inzidenzwert in Schwerin liegt jetzt bei 386

Am Donnerstag wurden dem Schweriner Gesundheitsamt 56 Neuinfektionen gemeldet.

Schwerin | 56 Neuinfektionen mit dem Virus: Das ist die Bilanz des Schweriner Gesundheitsamtes für den Donnerstag. Es ist auch ein weiterer Todesfall zu beklagen. Insgesamt verstarben seit Ausbruch der Pandemie 116 Menschen mit oder an dem Coronavirus in Schwerin, so die Stadtverwaltung. Neun Menschen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Die Infekt...

