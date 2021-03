Corona in Schwerin : Kita Igelkinder am Freitag geschlossen

Mitarbeiterin der Kindertagesstätte positiv auf Virus getestet – insgesamt zwölf Neuinfektionen in Schwerin

Schwerin | Weil eine Mitarbeiterin in der Kita Igelkinder positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne für alle Krippenkinder, die am Montag und Dienstag in der Einrichtung im Mueßer Holz waren, sowie für fast alle Erzieherinnen angeordnet. Laut Kita-Träger bleibt die Kindertagesstätte am Freitag wegen der Vielzahl der betro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.