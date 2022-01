Corona-Lage in Schwerin : 142 Neuinfektionen seit Sonnabend

Die Infektionsinzidenz liegt weiter über 500. Offene Impftermine im Januar bekanntgegeben.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Montag 39 und am Wochenende 103 Neuinfektionen gemeldet, darunter zahlreiche Einzelinfektionen an Schulen und Kitas. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 704 aktive Infektionen. Die Infektionsinzidenz sinkt leicht auf 509,4. Neun Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Offene Impftermine im ...

