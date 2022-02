Corona-Lage in Schwerin : 208 Corona-Infektionen am Sonnabend

Täglicher Bericht über Ansteckungen und die Krankenhausauslastung der Landeshauptstadt Schwerin.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Sonnabend 208 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Infektionsinzidenz sinkt leicht auf 1545,8. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 3544 aktive Infektionen. 14 Schweriner liegen mi einer Coronainfektion im Krankenhaus, drei davon auf der Intensivstation. 127 Todesfälle sind im Zusammenhang mit Corona in der...

