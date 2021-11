Schwerin : Corona: Wieder viele Schulklassen betroffen

Dem Gesundheitsamt wurden am Freitag 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz in Schwerin steigt damit jetzt auf 268,8.

Schwerin | Die Zahlen steigen weiter: 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Damit gibt es derzeit 364 aktive Infektionen in Schwerin, teilte die Stadt am Freitagabend mit. Die Infektionsinzidenz steigt damit auf 268,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liege aktuell bei 3,1, so die Stadtverwa...

