Corona-Zahlen : Zwölf neue Fälle in Schwerin

Schüler positiv getestet: Erste Klasse aus der Fritz-Reuter-Straße muss in Quarantäne.

Schwerin | Zwölf neue Corona-Fälle gab es am Donnerstag in der Landeshauptstadt. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwerin nach Angaben der Stadt jetzt wieder bei 102,5 Fällen je 100 000 Einwohner. Sieben Neuinfektionen wurden von Hausärzten gemeldet, die s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.