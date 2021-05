Auswirkungen der Pandemie : Corona bringt Schwerin einen Millionen-Schaden

Die Auswirkungen der Pandemie belasten den städtischen Haushalt von Schwerin.

Schwerin | Schwerin wird in diesem Jahr durch die Auswirkungen der Pandemie rund 13,8 Millionen Euro im städtischen Haushalt fehlen. Das hat Oberbürgermeister Rico Badenschier am Dienstagabend im Hauptausschuss in seiner ersten Haushaltsprognose für das laufende Jahr festgestellt. Dafür verantwortlich seien vor allem die zu erwartenden Steuerausfälle bei der Gew...

