Corona-Lage in Schwerin : Gesundheitsamt kontaktiert Infizierte nach Test zuerst per SMS

Damit sollen neue Fälle schneller mit der Quarantäne beginnen. Neuinfektionen gab es zudem wieder in Schulen und Kitas.

Schwerin | Das Schweriner Gesundheitsamt will künftig Personen mit positiven PCR-Test per SMS oder E-Mail vorab informieren. Das Ergebnis soll noch vor der telefonischen Übermittlung gesendet werden. Die automatisierte Benachrichtigung enthält einen Link, mit dem die Kontaktierten bereits vorab Daten wie Symptome oder Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt übermi...

