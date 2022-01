Corona in Schwerin : Inzidenz mit 1014,5 erstmals vierstellig

Seit knapp zwei Wochen steigt die Zahl der täglich registrierten Coronafälle. Derzeit müssen 11 Personen in Schwerin auf einer Intensivstation behandelt werden.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Sonnabend 162 Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 1440 aktive Infektionen. Elf Personen müssen derzeit im Krankenhaus mit einer Coronainfektion behandelt werden, eine weniger als am Vortag. Das teilte die Stadt auf ihrer Website mit. Demnach stieg der Wert der 7-Tage-Inzidenz auf ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.