Feuerwehr im Einsatz : Brennende Zigarette soll Brand in Crivitz ausgelöst haben

Ein Feuer und eine starke Rauchentwicklung wurden in der vierten Etage des Wohnblocks gemeldet. Der Bewohner hatte 2,66 Promille, blieb bei dem Unglück aber unverletzt.

Crivitz | Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Crivitzer Mühlenbergstraße mussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Montagabend ausrücken. Gegen 21 Uhr wurde ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in der vierten Etage des Wohnblocks gemeldet. „Wir sind mit insgesamt 17 Brandschützern im Einsatz, aber es gibt bereits Entwarnung, da...

