Crivitz : Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung geplant

Das Gremium soll Befugnisse in der Stadtvertretung erhalten und alle Ortsteile vertreten.

Crivitz | Die Stadt Crivitz will noch in diesem Jahr Senioren und Menschen mit Behinderung an der Stadtpolitik beteiligen. Dafür soll ein Beirat geschaffen werden, der in den verschiedenen Fachausschüssen der Stadtvertretung ein Rederecht besitzt und auch zu den Sitzungen der Stadtvertretung eingeladen ist. Satzungsentwurf wird diskutiert Ursula Fritzsche...

