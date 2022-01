Bauen in Schwerin : Crivitzer Chaussee: Verkehr rollt wieder nur zweispurig

Die Restarbeiten beim vierspurigen Ausbau der B321 zwischen Raben Steinfeld und Zippendorf erfordern wieder Veränderungen der Verkehrsführung. Zwei der vier Spuren werden für die Bauleute gesperrt.

Schwerin | Autofahrer Achtung: Die Verkehrsführung auf der Crivitzer Chaussee hat sich im Baustellenbereich wieder verändert. Stadteinwärts rollt der Verkehr zwischen Störbrücke und Mueß wie in den vergangenen zwei Wochen einspurig geradeaus, zwischen Mueß und Zippendorf vorerst noch zweispurig. Stadtauswärts geht es zwischen Plater Straße und Haus am See zunäch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.