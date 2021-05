Heiraten in Schwerin und Umland : Die Frisur muss bei der Hochzeit immer zum Kleid passen

Crivitzer Friseurin Nadine Zeitz vom Salon „Good feeling“ kümmert sich mit Fingerspitzengefühl um die Haare der Bräute.

Crivitz | Aufgeregt sitzt Lena-Josefine auf dem Stuhl. blickt erwartungsvoll in den Spiegel. „Ich wollte schon immer mal gewellte Haare haben“, erzählt die 12-Jährige. Heute ist es soweit. Denn heute heiratet ihre Patentante Corina. Und das Mädchen darf die Ringe überreichen. Doch bevor es so weit ist, lassen sich Braut und Ringträgerin so richtig verwöhnen bei...

