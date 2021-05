Festwoche zum Jubiläum : Crivitzer Hort feiert zehnjähriges Bestehen

Die große Party fällt coronabedingt aus. Gefeiert wird aber trotzdem – im kleinen Rahmen.

Crivitz | Laute Musik ertönt vom Außengelände des Crivitzer Horts. Hier wird gefeiert. Zumindest so, wie es unter aktuellen Corona-Bedingungen möglich ist. Die Einrichtung in der Schulstraße feiert in dieser Woche ihr zehnjähriges Jubiläum. Jeden Tag ist für die fast 100 Jungen und Mädchen, die sich gerade in der Notbetreuung befinden, etwas anderes geplant – v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.