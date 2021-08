Gastronomie im Schweriner Umland : Crivitzer Restaurant und Hotel „Haus Seeblick“ wird 75 Jahre alt

Maik Hortig führt den Familienbetrieb bereits in der dritten Generation und kann sich an viele besondere Erlebnisse in der Gaststätte erinnern. Doch die größte Herausforderung war neben der Wende die Corona-Pandemie.

Crivitz | In dem großen Saal findet eine Eiserne Hochzeit statt. Nicht nur für das Paar, auch für das „Haus Seeblick“ ist die Feier eine ganz besondere. Denn hier haben alle großen und runden Jubiläen des Ehelebens stattgefunden. „Bei meinem Großvater haben sie geheiratet, bei meinem Vater die Silberhochzeit gefeiert. Und auch die Goldene Hochzeit fand bei uns ...

