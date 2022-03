Geld für Schulen : Crivitzer Stadtvertreter beschließen Millionen-Investitionen

Die Planungen sind abgeschlossen, der Finanzplan ist fertig und wurde nun auch mit vier Gegenstimmen beschlossen. Investiert wird in Schulen, Brandschutz und Barrierefreiheit.

Crivitz | 150 Seiten, gut gefüllt mit vielen Zahlen und Worten. Der Finanzplan für die Stadt Crivitz ist fertig. Nach einigen Sitzungen und Einzelberatungen wurde nicht nur viel eingespart, sondern Vorhaben auch in Angriff genommen. Die Stadt investiert allein in diesem Jahr rund 2,8 Millionen Euro. Lesen Sie auch: Crivitz will mit neuen Konzepten Innenstadt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.