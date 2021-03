Feuerwehreinsatz in Schwerin : Dachstuhl am Kalkwerderring steht in Flammen

Eine Person musste mit Verbrennungen in die Klinik gebracht werden.

Schwerin | Dichter Rauch stieg aus dem Dach eines Einfamilienhauses am Kalkwerderring in die Luft und sorgte am Dienstagmittag gegen zwölf Uhr für einen Einsatz der Schweriner Feuerwehr. Ein brennender Dachstuhl ließ sowohl die Berufsfeuerwehr mit einem gesamten Löschzug, als auch die Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten mit einem Löschfahrzeug ausrücken. Eine Pe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.