„Der Norden liest“ in Schwerin : Bestseller-Autorin Daniela Krien im Mecklenburgischen Staatstheater

Die Bestseller-Autorin Daniela Krien ist am 20. November zu Gast im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters.

Zu Gast im Mecklenburgischen Staatstheater: „Der Norden liest“ | Die NDR Reihe „Der Norden liest“ ist bei ihrer Herbsttour auch im 16. Jahr in ganz Norddeutschland unterwegs. Am Samstag, den 20. November, macht sie Station in Schwerin: Die Bestseller-Autorin Daniela Krien ist zu Gast im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters. Sie liest aus ihrem neuen Roman „Der Brand“. In dem Buch geht es um Rahel un...

