Minigolf vor dem Aus : Das hat der Zoo mit der Minigolf-Fläche vor

Betreiber Michael Mathy hofft auf eine Einigung im Streit um den Pachtvertrag. Doch der Zoo plant in eine andere Richtung.

Schwerin | Eine Stadt ohne Minigolf. Für Michael Mathy ist das kein Aushängeschild, das sich Schwerin umbinden sollte. Wenn der Pachtvertrag für seine Abenteuer-Minigolfanlage am Schweriner Zoo in drei Jahren ausläuft, könnte aber genau diese Situation eintreten. „Ich werde in Schwerin nach keinem neuen Standort suchen“, sagt Mathy. Seine Enttäuschung ist ihm an...

