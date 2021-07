Deckensanierung Kreisstraße 30 : Bauarbeiten in Cramon verlängern sich um zwei Monate

Die Sanierungsarbeiten der Kreisstraße 30 durch die Gemeinde Cramonshagen werden voraussichtlich bis Oktober andauern.

Cramon | Die Deckensanierung der Kreisstraße 30 in Cramon zieht sich. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes war ursprünglich am 25. Juni geplant. Dieser Termin ist nun aber weit in den August hinein gerutscht. „Im derzeit stattfindenden ersten Bauabschnitt wurden aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse unter dem vorhandenen Asphalt teilweise Veränderunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.