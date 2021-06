Vortrag anlässlich des Jubiläums : Den Schweriner Dom neu in den Blick nehmen

Der Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland Prof. Dr. Johann Hinrich Claussen hält zum 850-jährigen Jubiläum der Kirche einen Vortrag.

Schwerin | „Ein Dom ohne Stadt? - Eine Stadt ohne Dom?“, so lautet der Titel des Vortrags, den Prof. Dr. Johann Hinrich Claussen am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr im Schweriner Dom halten wird. Claussen ist seit 2016 Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD). Anlässlich des 850-jährigen Dom-Jubiläums schlägt er vor, den Dom in ...

