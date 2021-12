Kultur in Schwerin : Bau des Depotgebäudes geht in die Endphase

Die Fertigstellung des neuen Depot- und Werkstattgebäudes des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege rückt näher. Die Außenhülle steht, die Raumstruktur im Innern des 20.000 Quadratmeter großen Gebäudes nimmt Gestalt an.

Schwerin | Der gewaltige Betonklotz schmiegt sich in den Hang des Artilleriebergs ein, so dass das Gebäude trotz der Größe nicht dominant wirkt. Die mit korrodierten Kupferblechen verkleidete Fassade lässt den Klotz geschickt in Beziehung zu den benachbarten historischen Gebäuden treten. Und dabei ist das Bauwerk mit einer Länge von 160 Metern fast doppelt so gr...

