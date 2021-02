Leezen : Dorfverein springt Leezenern in Not zur Seite

Rentner Horst Schwindtner sitzt noch immer hinter zerborstenen Fensterscheiben. Die Dorfgemeinschaft verspricht Hilfe.

Leezen | Horst Schwindtner war selbst jahrzehntelang in Leezens freiwilliger Feuerwehr aktiv. Menschen in Not zu helfen, gehört für den heute 89-Jährigen einfach dazu. Nun braucht er selbst Hilfe – und bekommt sie. Seit knapp zwei Wochen wartet der Rentner auf d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.