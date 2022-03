Schwerin macht sauber : Der große Frühjahrsputz beginnt

Die Stadt ruft zum Großreinemachen auf und stellt dafür tausende rote Müllsäcke bereit. Vereine, Schulen, Kitas und umweltbewusste Bürger können mithelfen.

Schwerin | „Wir möchten nicht, dass unsere Natur so dreckig ist“, sagt der sechsjährige Paul aus der Kita „Plappermäulchen“ und packt mit einer Zange eine leere Süßigkeitenschachtel, die achtlos weggeworfen am Wegesrand liegt. Matti und Emilia aus seiner Gruppe halten schon eine Tüte bereit, in die der Unrat kommt. Warum überhaupt Abfall in der Natur liegt, erkl...

