Schwerin : „Diakonie noch stärker und präsenter machen“

Diakoniewerk Neues Ufer und Stift Bethlehem gründen gemeinsames Unternehmen mit 1000 Beschäftigten

Schwerin | Im historischen Wichernsaal des Diakonischen Werkes in Schwerin wurden die Unterschriften unter die Verträge gesetzt: Das Diakoniewerk Neues Ufer mit Sitz in Rampe und das Stift Bethlehem aus Ludwigslust gehen in eine gemeinsame Zukunft. Am Freitag besiegelten Diakoniewerk-Geschäftsführer Thomas Tweer und Stiftspropst Jürgen Stobbe zusammen mit ihren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.