SVZ-Sportlerwahl 2019 : Die SVZ sucht wieder die besten Sportler

Start frei für Umfrage nach den beliebtesten Sportlern des Jahres. Und so können sie teilnehmen.

2019 neigt sich dem Ende zu und traditionell fragen wir in dieser Zeit Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach Ihrer Meinung: Wer sind Ihre persönlichen sportlichen Lieblinge des auslaufenden Jahres?

Boxerin Ornella Wahner, Ruderer Hannes Ocik, die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen, Boxtrainer Michael Timm sowie die B-Jugend-Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin gingen als Sieger aus unserer Sportlerwahl 2018 hervor. Auch diesmal finden sich wieder zahlreiche erfolgreiche Frauen, Männer, Mannschaften, Nachwuchsathleten und Trainer auf unserer Vorschlagsliste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Umfrage bis 17. Januar

Denn wir hatten vor allem im Nachwuchs die Qual der Wahl: Allein in dieser Kategorie haben mehr als drei Dutzend Sportlerinnen und Sportler unsere Kriterien – deutscher Meistertitel und/oder internationale Erfolge – erfüllt. Das hätte natürlich den Rahmen gesprengt und so mussten wir schweren Herzens auf einige Kandidaten, die es ebenfalls verdient hätten, verzichten.

Bis zum 17. Januar läuft unsere Umfrage. Unter allen Einsendungen – egal, für wen abgestimmt wurde – werden am Ende der Aktion drei Preise verlost. Der Hauptgewinner erhält einen Saugroboter von iRobot. Der zweite Sieger darf sich über Cavalluna Show Tickets freuen. Als dritten Preis halten wir einen Amazon Echo Spot Multimedia Lautsprecher bereit.

In jeder Kategorie abstimmen

Neben dem kleinen Stimmzettel, den Sie nahezu täglich in Ihrer Zeitung finden, stellen wir Ihnen auch wieder regelmäßig den großen Tippschein zur Verfügung, auf dem Sie im Kreise von Familie, Freunden, Arbeitskollegen oder Vereinskameraden sammeln können. Wichtig ist – das gebietet schon die sportliche Fairness gegenüber allen Umfragekandidaten, dass in jeder der fünf Kategorien eine Stimme abgegeben wird. Und nur diese Stimmzettel kommen in die Wertung. Natürlich informieren wir Sie auch regelmäßig darüber, wie die aktuelle Tendenz der Umfrage ist.

Kreuzen Sie einfach auf dem Stimmzettel die Namen ihrer Lieblinge oder nutzen Sie im Internet das freie Feld am Ende der jeweiligen Rubrik, falls Ihr persönlicher Favorit nicht auf unserer Vorschlagsliste steht.

Sportlergala im Verlagshaus

Das Geheimnis, wer Sportler, Sportlerin, Mannschaft, Nachwuchsathlet und Trainer des Jahres 2019 ist, wird am 6. Februar 2020 gelüftet. Dann werden die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie bei der Sportlergala in unserem Verlagshaus geehrt.

Und natürlich können dann auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, dabeisein. Nähere Informationen dazu gibt es in Kürze.