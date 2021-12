Corona in Schwerin : Die leisen Helden der Feiertage

Wenn andere feiern, gehen sie zur Arbeit: Krankenschwestern, Pfleger, Feuerwehrleute, Polizisten, Straßenbahnfahrer, aber auch die Mitarbeiter mehrerer Corona-Testzentren in Schwerin. Was motiviert sie?

Schwerin | Heiligabend in Schwerin: Es ist Mittagszeit. In den meisten Wohnungen wird der Weihnachtsbaum geschmückt, der Festtagsbraten vorbereitet, Geschenke werden verpackt und im Fernsehen läuft der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Ganz anders sieht es indes im Corona-Testzentrum im Lindengarten in Lankow aus. Ein Dutzend Schweriner sitzt auf d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.