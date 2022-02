Polizist schießt bei Verfolgungsjagd : Diebstahl von Bootsmotoren in Schwerin verhindert

Die Täter hatten schon mehrere Teile im Schweriner Yachtclub für den Abtransport vorbereitet. Eine Zivilstreife kam in letzter Minute dazu. Die Täter sind auf der Flucht.

Schwerin | Nach einem versuchten Diebstahl von Bootsmotoren hat die Polizei am Montag in den frühen Morgenstunden versucht, drei mutmaßliche Täter an der Flucht zu hindern. Dabei schoss ein Polizist auf die Täter, die in einem Fahrzeug der Marke Volkswagen in unbekannte Richtung entkamen. Die Personen versuchten nach ersten Erkenntnissen gegen 3 Uhr morgens, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.