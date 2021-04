Lockdown in der Landeshauptstadt : Ein Überblick über die Corona-Regeln in Schwerin

Schwerin-Lockdown? MV-Lockdown? Bundes-Notbremse? Bei vielen Änderungen in kurzer Zeit fällt der Durchblick schwer. Diese Regeln gelten aktuell.

Schwerin | Verwirrung um die Corona-Regeln in der Landeshauptstadt. Erst Ausgangssperre, gefolgt von Schwerin-Lockdown sowie MV-Lockdown und dann steht bald auch noch die bundesweite Notbremse an. Da den Überblick zu behalten, fällt bisweilen schwer. Ein Überblick über die aktuell gültigen Corona-Regeln in Schwerin: Ausgangssperre Bereits seit vergangenem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.