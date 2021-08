„Kunst offen“ im Schweriner Umland : Offene Atelier-Türen und Mitmach-Aktionen

Am Wochenende werden die Gemeinden im Schweriner Umland ein Paradies für Freunde des Kreativen.

Schweriner Umland | Ein ganzes Dorf wird künstlerisch. So wird es auch am kommenden Wochenende wieder in Zittow passieren. Gemeinsam mit Sibylle Panzacchi, Angela Modler, Jörn Knothe und Kai Hoge sowie einigen anderen in Zittow wird Manfred Thrun ausstellen. Gleich mehrere Orte können Gäste ansteuern. Und zu sehen gibt es viel – aus Papier, Eisen, Glas, Keramik und ander...

