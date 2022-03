Gemeinde räumt auf : Dobin am See bereitet sich auf den Frühling vor

Fleißige Helfer werden noch für den Frühjahrsputz am Sonnabend gesucht. Blühende Jahreszeit wird auch mit traditioneller Pflanzentauschbörse begrüßt.

Dobin am See | In Dobin am See wollen die Bewohner am ersten Aprilwochenende tatkräftig anpacken und ihre Gemeinde frühlingsfein machen. Am Sonnabend, 2. April, sind daher alle freiwilligen Helfer aufgerufen, beim Frühjahrsputz zu unterstützen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an den Feuerwehren der jeweiligen Ortsteile Alt Schlagsdorf, Flessenow, Liessow, Neu Schlagsdorf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.