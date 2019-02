Doppelhaushälfte : Schwer Verletzte bei Wohnhausbrand in Schwerin

Eine 61 Jahre alte Frau ist bei einem Feuer in einem Schweriner Wohnhaus schwer verletzt worden.

von Dierk Bullerdieck

05. Februar 2019, 06:23 Uhr

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Schwerin ist eine Frau in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt worden. Wie der Brand im Keller des Hauses ausbrechen konnte, ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 61 Jahre alte Bewohnerin brachte sich noch alleine in Sicherheit, wurde aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer sich auf das Nachbarhaus ausbreitete.

Weiterlesen: Drei Brände, aber keine Serie