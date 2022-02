Neuer Imbiss am Marienplatz Schwerin : Dr. Köfte bietet jetzt Fleisch in der Rolle

Jeden Tag ausverkauft: Was wie ein Traum für jeden Neu-Unternehmer klingt, wird für Inhaber Younes Schuch mit seinen Grillspezialitäten Realität.

Schwerin | Nebelgrau verhangen und in Regentropfen gekleidet, zeigt sich der Himmel über Schwerin wenig einladend in den ersten Februartagen. Dafür brennen im kürzlich eröffneten Dr. Köfte umso heller die Lichter. Fleischgeruch dringt in die Nase an den Schweriner Höfen, sobald Besucher in den knapp 35 Quadratmetern großen Verkaufsraum treten. Köfte, Hähnchen- u...

