Schwerin : Drachenbootfestival am Pfaffenteich abgesagt

Derzeit gebe es keine sichere Grundlage, eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen.

Schwerin | Das Drachenbootfestival am Schweriner Pfaffenteich wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Als Grund für die Absage nannten die Organisatoren, dass es derzeit keine sichere Grundlage dafür gebe, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit mehreren tausend Teilnehmern und Zuschauern durchzuführen. Mehr dazu in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.