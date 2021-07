Dreesch-Kneipe vor dem Aus : Als in Andys Stressbremse noch die Bauarbeiter einkehrten

Das im Volksmund als Bauarbeitercafé bekannte Lokal schließt: Ein Blick zurück auf die Anfänge als Café Großer Dreesch und eine verschollene Bauarbeiterstatue

Schwerin | „Die Einwohner in unserem jüngsten Neubaugebiet haben wieder einmal allen Grund zur Freude. Seit gestern ist es möglich, ein Tässchen Kaffee in dem gemütlichen modernen Café in der Friedrich-Engels-Straße zu trinken“, hieß es in der SVZ am 6. September 1975. Einen Tag zuvor hatte das neue Café Großer Dreesch, das heute als Andys Stressbremse bekannt i...

