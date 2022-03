Schwerin : Dreescher Werkstätten feiern Richtfest für Kita-Anbau

Durch einen Anbau soll in der Kita „Dreescher Zwergstätten“ in Schwerin-Süd Platz für weitere 42 Kinder geschaffen werden. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert.

Schwerin | Mit ihren Handabdrücken haben sich die Kinder aus der Kita „Dreescher Zwergstätten“ auf der Richtkrone verewigt, die Bänder selbst gebastelt. Über dem Anbau der Kindertagesstätte der Dreescher Werkstätten in Schwerin-Süd weht seit Mittwoch ein bunter Kranz. Platz für weitere zwölf Krippenkinder und 30 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter soll durch...

